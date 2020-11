Radfahren in der Stadt ist oft riskant. In Mülheim-Saarn hat jetzt ein junger Mann Unfallflucht begangen.

Polizei Unfall in Mülheim: Radfahrer lässt Mädchen verletzt zurück

Mülheim. Nach einem Fahrrad-Crash in Saarn hat sich ein junger Mann davon gemacht. Eine 14-Jährige blieb verletzt zurück. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Unfall, den die Polizei jetzt meldet, geschah bereits am Mittwochabend, 21. Oktober: Gegen 18.45 Uhr gab es an der Kölner Straße, im Bereich der Haltestelle „Mülheim Mats Kamp“, einen Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin (14) und einem jungen Radfahrer. Das Mädchen stürzte dabei auf die Straße und verletzte sich an der Hand.

Obwohl der junge Mann den Unfall offenbar bemerkt hat, soll er weggefahren sein, ohne dem Mädchen zu helfen. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt Zeugen. Der Radfahrer soll etwa 17 bis 23 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Er war mit einem sportlichen Herrenrad unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.