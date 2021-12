Unfall in Mülheim: Pkw verunglückt nachts mit fünf Personen

Bei einem Verkehrsunfall an der Wackelsbeck in Mülheim landete ein Pkw auf dem Dach in der Böschung. Die fünf Insassen wurden dabei verletzt.

Mülheim. Ein Pkw verunglückte in der Nacht zu Samstag in Mülheim. Fünf Insassen kamen ins Krankenhaus. Der Unfallwagen lag auf dem Dach in der Böschung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Mülheim gegen 2.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Wackelsbeck in Heißen alarmiert. Im Bereich zwischen Kruppstraße und Blumendeller Straße war ein Pkw verunglückt.

Bei einem Verkehrsunfall an der Wackelsbeck in Mülheim landete ein Pkw auf dem Dach Fünf Personen kamen ins Krankenhaus. Foto: Feuerwehr Mülheim

Der Wagen lag beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte gegenüber der A 40-Abfahrt auf dem Dach in der Böschung. Alle fünf Insassen waren verletzt, hatten das Unfallfahrzeug aber schon verlassen können. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort wurden alle fünf Personen in verschiedene umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Für die Dauer des anderthalbstündigen Feuerwehr-Einsatzes, der Unfallaufnahme durch die Polizei sowie den anschließenden Aufräumarbeiten und der Bergung des Fahrzeugs wurde der Bereich gesperrt.

