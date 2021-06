Unfall in Mülheim mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mülheim. Kollision in der Kreuzung Mellinghofer Straße/Aktienstraße hatte schmerzhafte Folgen. Wer die Ampelschaltung beobachtet hat, sollte sich melden.

Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Mellinghofer Straße/Aktienstraße. Laut Polizei war es dort am Freitagvormittag gegen 9.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 58-jährigen Kradfahrer aus Essen und einem älteren Autofahrer aus Duisburg gekommen.

Der Motorradfahrer habe die Mellinghofer Straße in Richtung Mülheimer Innenstadt befahren und sei in der Kreuzung Aktienstraße mit dem grauen Ford des 71-jährigen Duisburgers kollidiert. Letztgenannter war auf der Aktienstraße in Richtung A 40 unterwegs. Der Kradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam.

Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei.

