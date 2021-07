Eine 56 Jahre alte Radfahrerin ist in Mülheim bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Polizei Unfall in Mülheim: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Mülheim. Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall in Mülheim-Saarn verletzt worden, die 56-jährige Radlerin sogar schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall in Saarn am Montagvormittag verletzt worden. An der Ecke Lothringer Weg/Ecke Saarbrücker Weg begegneten sich die 56-jährige Fahrradfahrerin und der gleichaltrige Radler Mann um kurz nach 11 Uhr.

Radfahrer können nicht mehr ausweichen und fallen hin

Der 56-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad vom Saarbrücker Weg rechts in den Lothringer Weg. Dort kam ihm die Frau mit ihrem E-Bike entgegen. Die beiden Radfahrer versuchten noch einander auszuweichen, konnten einen Zusammenstoß aber nicht verhindern und fielen beide zu Boden. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt.

Die Fahrerin des E-Bikes wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich unter 0201/829-0 bei der Polizei.

