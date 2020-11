In Mülheim auf der Augustastraße in Styrum ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem schweren Unfall mit zwei verletzten gekommen. Der Fahrer des Unfallwagens war alkoholisiert.

Unfall in Mülheim: Alkoholisierter Fahrer verliert die Kontrolle in Kurve

Nach dem polizeilichen Ermittlungsstand am Sonntag fuhr der Mülheimer die Augustastraße in Fahrtrichtung Schützenstraße. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung und einer unangepassten Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem geparkten Auto zusammen.

Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug in ein weiteres geparktes Auto geschoben, das dann noch in einen dritten abgestellten Wagen geriet. Zudem wurde eine Häuserwand beschädigt.

Unfall in Mülheim: Alkoholisierter Fahrer - Zwei Verletzte

Sowohl der Unfallwagen als auch zwei der abgestellten Autos wurde so schwer beschädigt , dass die Polizei von einem Totalschaden ausgeht. Auf der Fahrbahn lagen nach dem Unfall viele Trümmerteile verteilt. Alle vier Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der 38-jährige Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für etwa zwei Stunden war die Augustastraße in der Nacht gesperrt.