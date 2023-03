Eine ältere Fußgängerin ist am Donnerstag unter eine Bahn der Mülheimer Linie 112 geraten. Die Feuerwehr musste sie mit Spezialwerkzeug befreien.

Blaulicht Unfall in Mülheim: 88-Jährige unter Straßenbahn eingeklemmt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn der Mülheimer Linie 112 ist eine Fußgängerin am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden. Die 88-Jährige wurde unter der Bahn eingeklemmt; die Feuerwehr musste sie mit Spezialwerkzeug befreien.

Auf Höhe des Südbades wollte die ältere Dame die Kaiserstraße und die Bahngleise überqueren, stolperte und stürzte dabei aber offenbar, so Feuerwehr-Einsatzleiter Dirk Habes. Eine Bahn, die stadtauswärts Richtung Oppspring unterwegs war, habe sie erfasst. „Zum Glück wurde die Frau aber nicht überrollt.“

Mülheimer Feuerwehr musste die Straßenbahn anheben

Um sie aus ihrer schlimmen Situation zu befreien, setzte die Feuerwehr eine Tiefhubwinde ein – „diese funktioniert ähnlich wie ein Wagenheber bei einem Pkw“, erklärte Habes auf Nachfrage der Redaktion. Die Tram wurde wenige Zentimeter angehoben, so dass man das Unfallopfer vorsichtig unter ihr hervorziehen konnte. Auf einer Vakuummatratze, die einen schonenden Transport ermöglicht, wurde die Seniorin per Rettungswagen in den Schockraum der Uniklinik Essen gebracht. „Sie war ansprechbar, hat aber über Schmerzen im Beckenbereich geklagt.“

„Vom Notruf bis zu ihrer Befreiung sind weniger als 15 Minuten vergangenen“, lobte Feuerwehrsprecher Florian Lappe. „Die Dame ist schnell und zügig gerettet worden.“ Die Kaiserstraße und beide Gleise waren während des Einsatzes gesperrt. Nach gut einer Stunde aber floss der Verkehr wieder, so Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski.

Vier Notfallseelsorger boten sich an nahe gelegenen Schulen zum Gespräch an

Weitere Verletzte gab es laut Einsatzleiter nicht. Der Straßenbahnfahrer sei „schockiert, aber stabil“. Die Bahn war offenbar gut besetzt, unter anderem sollen zahlreiche Schüler mit ihr unterwegs gewesen sein und die unschöne Szene möglicherweise aus nächster Nähe beobachtet haben. Viele hätten sich schnell vom Unfallort entfernt. Vier Notfallseelsorger hätten sich daraufhin an den nahe gelegenen Schulen für Gespräche angeboten, hieß es von der Feuerwehr.

Die Ruhrbahn schickte Werkstattmitarbeiter, um die betroffene Bahn zu inspizieren. Da sie offenbar keine Schäden fanden, konnte die 112 ihren Weg fortsetzen, so Habes. Das Verkehrsunfallteam der Polizei war ebenfalls vor Ort, fertigte unter anderem Bilder mit einer Drohne und ermittelt nun weiter.

