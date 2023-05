Gerade im Frühjahr sind Wildwechsel an Straßen eine häufige Gefahr. Ein Mülheimer war nun in einen Wildunfall verwickelt.

Blaulicht Unfall in der Nacht: Hirsch läuft vor Auto eines Mülheimers

Dinslaken/Mülheim. Plötzlich rannte ein Hirsch auf die Straße: Ein 25-jähriger Mülheimer musste dies jetzt erleben. Für das Tier hatte der Unfall tragische Folgen.

Einigermaßen glimpflich ist am vergangenen Freitagabend gegen 23.20 Uhr für einen Mülheimer ein Wild-Unfall in Dinslaken ausgegangen.

Der Mülheimer (35) befuhr laut Kreispolizeibehörde Wesel die Bergerstraße im Dinslakener Ortsteil Oberlohberg in Richtung Autobahn, als plötzlich ein Hirsch von links nach rechts über die Fahrbahn lief. Hierbei berührte das Mülheimer Auto den Hirschen mit der linken Fahrzeugfront. Daraufhin kehrte der Hirsch vermutlich um und lief dadurch auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen eines 25-jährigen Düsseldorfers zusammen.

Ein Jäger erlöste den verletzten Hirsch von seinem Leid

Hierbei verletzte sich der 25-Jährige leicht. Ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort. Der Mülheimer und Beifahrer blieben unverletzt. Der Wagen des Düsseldorfers musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Den verletzten Hirschen erlöste ein Jäger und transportierte ihn anschließend ab.

Die Polizei Wesel nimmt diesen Unfall zum Anlass, noch einmal auf die Gefahren von Wildwechsel hinzuweisen: Werde durch Warnschilder „Wildwechsel“ angezeigt, sollten Autofahrer sofort den Fuß vom Gas nehmen und besonders aufmerksam fahren, die Wald- und Straßenränder beobachten und bremsbereit sein. Wer zu schnell fahre, habe keine Chance. Ein 20 Kilo schweres Reh besitze bei einer Kollision mit Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne.

Polizei rät bei plötzlichem Wildwechsel: „Auf keinen Fall ausweichen!“

Nachts in Waldgebieten sollten Fahrer - wann immer möglich - mit Fernlicht fahren. So wirkten die Augen der Tiere wie Rückstrahler und seien besser zu erkennen. Tauche Wild im Scheinwerferlicht auf, sollten Autofahrer sofort abblenden, hupen und - wenn gefahrlos möglich - abbremsen. „Lässt sich ein Zusammenprall nicht vermeiden: Lenkrad gut festhalten und weiterfahren“, so die Polizei. „Auf keinen Fall ausweichen!“ Ausweichmanöver könnten schlimme Folgen haben.

Ein getroffenes Tier sei möglichst an den Randstreifen zu schaffen, um Folgeunfälle zu vermeiden. Wegen eventueller Tollwutgefahr seien dabei Handschuhe anziehen. Wildunfälle sind unverzüglich der Polizei zu melden. Wer Wild mitnimmt, macht sich der Wilderei strafbar.

