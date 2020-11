Notarzt und Rettungsdienst der Feuerwehr waren am Sonntagabend auf der A40 in Dümpten im Einsatz.

Verkehrsunfall Unfall auf der A40 in Mülheim-Dümpten: Auto landet im Graben

Mülheim. Auf der A40 in Mülheim-Dümpten ist am Sonntagabend ein Pkw in die Leitplanke gekracht und im Graben gelandet. Niemand wurde ernsthaft verletzt.

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Sonntagabend, 1. November, gegen 19.30 Uhr auf der A40 in Dümpten. Wie die Feuerwehr meldet, ist dort ein Pkw beim Abbiegen in der Autobahnabfahrt vor die Leitplanke gefahren. Der Wagen kippte auf die Seite und blieb im Graben liegen.

Zwei Männer konnten sich selber aus dem Wagen befreien

Die beiden Insassen konnten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Um die Erstversorgung der Männer kümmerten sich Sanitäter der Johanniter, die zufällig vorbeikamen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Personen, sie mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nach etwa einer halben Stunde wurde die Einsatzstelle der Autobahnpolizei übergeben.