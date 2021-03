Unfall auf A40: Stau bei Mülheim-Styrum nach Kollision

Mülheim. Auf der A40 bei Mülheim ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto hat sich überschlagen. Der Verkehr staut sich.

Auf der A40 bei Mülheim-Styrum hat sich am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein Pkw überschlagen. Zwei weitere Fahrzeuge waren in den Unfall involviert. Die A40 in Richtung Duisburg ist nur einspurig befahrbar. Der Verkehr staut sich.

Ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es könne kurzzeitig auch zu einer Sperrung kommen, da zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen. Es ist wohl auch ein Lkw an dem Unfall beteiligt gewesen.

Auf der A40 bei Mülheim kommt es zu Stau. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Alle Personen konnten sich aus den Fahrzeugen befreien. Über mögliche Verletzungen kann der Polizeisprecher noch nichts sagen. Drei Rettungswagen sind vor Ort. Es gibt noch keine Informationen zum genauen Unfallhergang. Der Einsatz der Polizei läuft noch.