Ein Fahrzeug überschlug sich am Sonntag, 23. August, auf der A40 in Mülheim.

Einsatz Unfall auf A40 in Mülheim: Fahrzeug überschlägt sich

Mülheim. Bei einem Unfall auf der A40 in Mülheim hat sich am Sonntagnachmittag ein PKW überschlagen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A40 ist es am Sonntagnachmittag, 23. August, kurz vor der Mülheimer Hardenbergbrücke in Fahrtrichtung Essen gekommen. Dabei wurde der Fahrer verletzt.

Wie die Feuerwehr Mülheim berichtet, hat sich ein PKW auf der Autobahn überschlagen und kam auf beiden Richtungsfahrbahnen auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der war der alleinfahrende Insasse bereits aus seinem Wagen befreit.

Verletzter Fahrer mit Fraktur und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht

Der Rettungsdienst der Feuerwehr versorgte den Mann. Weitere Personen kamen nicht zu schaden, auch waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der verletzte Fahrer des PKW wurde mit Schnittverletzungen und einer Fraktur in ein Klinikum gebracht. Für die Dauer der Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme blieb die A40 in Richtung Essen zeitweise voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.