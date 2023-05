Die Mülheimer Feuerwehr musste am Sonntag mehrfach ausrücken: Besonders schwerwiegend war ein Frontalzusammenstoß im Uhlenhorst mit zum Teil schwer verletzten Personen.

Blaulicht Unfall am Uhlenhorst: Autos krachen frontal zusammen

Mülheim. Ein Autounfall mit schwer verletzten Menschen hat die Mülheimer Feuerwehr am Sonntag beschäftigt. Dabei musste auch ein Hund betreut werden.

Ein schwerer Unfall ist am Sonntagnachmittag im Mülheimer Uhlenhorst passiert: Zwei Autos sind aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. Auch um einen Hund, der in einem der beiden Fahrzeuge war, kümmerte sich die Feuerwehr.

Ein Beamter betreute zunächst den Hund und brachte ihn später in das Tierheim Mülheim. Die Einsatzstelle sicherte die Feuerwehr zudem gegen Betriebsmittel, die aus den Fahrzeugen austraten. Da glücklicherweise keine der verletzten Personen in den Fahrzeugen eingeschlossen waren, konnte der Rettungsdienst und der Notarzt diese in Mülheimer und Duisburger Krankenhäuser transportieren.

Mehrere Brandmeldungen ließen Feuerwehr in Mülheim ausrücken

Die Mülheimer Feuerwehr war am Sonntag mehrfach unterwegs: Schon am Morgen schlug ein Heimrauchmelder in Speldorf Alarm. Ausgelöst hatte ihn ein angebranntes Essen auf dem Herd. Die Einsatzkräfte löschten die Ursache und belüfteten die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter.

Weitere drei Auslösungen automatischer Brandmeldeanlagen führten am Sonntag dazu, dass die Feuerwehr an verschiedenen Orten technische Hilfe leisten musste.

