Bewaffnete Täter überfallen Kiosk in Mülheim-Dümpten

Mülheim-Dümpten. Zwei Männer haben am Donnerstagabend einen Kiosk in Mülheim-Dümpten überfallen. Sie sind auf der Flucht – die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk ist es am Donnerstagabend an der Borbecker Straße in Mülheim-Dümpten gekommen. Wie die Polizei berichtet, schlugen zwei Männer gegen 20.45 Uhr zu, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zu der Höhe der Beute konnten die Beamten noch keine Aussage treffen. Zeugen werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

