Hoher Schaden Unbekannte sprengen nachts Geldautomaten in Mülheim

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr einen Geldautomaten der Sparkasse an der Kölner Straße in Mülheim gesprengt. Nach der Tat flohen sie unerkannt.

Da die Polizei zunächst fürchtete, die Täter könnten Sprengstoff genutzt haben, von dem gefährliche Reste am Tatort zurückgeblieben sein könnten, wurde ein Sprengstoffexperte dazu gerufen. Die Kölner Straße war dafür eine halbe Stunde lang gesperrt.

Ob und wie viel Beute die Täter in der kleinen SB-Filiale machten, ist bisher nicht bekannt.