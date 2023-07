Unbegrenzt schlecken: Eis-Flatrate im Mülheimer Seniorenheim

Mülheim. Unbegrenzt Eis essen – und zugleich den guten Zweck unterstützen: Das geht am Freitag wieder bei der Eis-Flatrate in einem Mülheimer Wohnheim.

Eis essen, so viel man möchte, und dabei gleichzeitig Gutes tun: Das ist am Freitag, 14. Juli, wieder in Mülheim möglich.

Und zwar in der Alloheim Senioren-Residenz „Wohnpark Dimbeck“. Für einen Einmal-Beitrag von fünf Euro haben Eisliebhaber die Möglichkeit, so viel zu schlemmen, wie sie mögen. Jedes Jahr im Sommer bieten die Alloheime bundesweit die so genannte Eis-Flatrate an: „Diese besondere Aktion veranstalten wir nun schon im neunten Jahr und wir denken gar nicht daran aufzuhören“, sagt Steffen Hehner, Geschäftsführer der Alloheim Senioren-Residenzen. „Durch unsere Geldspenden konnten schon viele Wünsche in Vereinen und sozialen Einrichtungen erfüllt werden.“

Zeitschenker besuchen einsame, demenzkranke Menschen in Mülheimer Pflegeheimen

Der Erlös der Mülheimer Veranstaltung geht in diesem Jahr in vollem Umfang an die Zeitschenker und Zeitschenkerinnen rund um Christine Stehle. Sie besuchen an Demenz erkrankte, einsame Bewohner und Bewohnerinnen in Mülheimer Pflegeheimen und Demenz-Wohngemeinschaften. Zum Team gehören auch zwei Hunde, die sich gern streicheln lassen.

Alle Angehörigen, Freunde sowie kleine und große Eisliebhaber der Region sind am Freitag von 14 bis 17.30 Uhr herzlich in den Wohnpark, Dimbeck 6-12, eingeladen. „Wir hoffen auf viele Gäste in unserem Haus und sind schon sehr gespannt, ob wir die Spendensumme vom letzten Jahr toppen“, so Einrichtungsleiter Jens Schmidt. „Auch wer spontan Heißhunger auf Eis verspürt, kann vorbeikommen. Man muss sich nicht vorab anmelden.“

