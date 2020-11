„Unanständig“: SPD Mülheim teilt Schülerkritik an Bußgeldern

Mülheim. In der Diskussion um Bußgelder vor Mülheimer Schultoren und an Haltestellen stellt sich die SPD demonstrativ auf die Seite der Jugendlichen.

„Bußgelder gegen Schülerinnen und Schüler sind unverhältnismäßig und kontraproduktiv“, mit diesem Statement reagiert die SPD auf einen Bericht dieser Redaktion . Schülervertreter von neun Mülheimer Schulen hatten sich in einem offenen Brief darüber beschwert, dass auch maskentragende Jugendliche durch das Ordnungsamt bestraft wurden, weil sie den Mindestabstand nicht eingehalten hätten.

Der Mülheimer SPD-Vorsitzende Rodion Bakum und Fraktionschefin Margarete Wietelmann erklären sich solidarisch mit den Schülern: Das Vorgehen der Verwaltung sei weder zielführend noch angemessen, die Haltung von OB Marc Buchholz (CDU) würde zu Recht kritisiert.

Fraktionschefin Wietelmann: Verwaltung geht „mit dem Knüppel“ gegen Schüler vor

Wietelmann meint: „Ursächlich ist das Chaos in der Schulpolitik der Landesregierung. Anstatt gestaffelte Unterrichtszeiten mit Optimierung des ÖPNV zu organisieren oder sich auf Landesebene für einen Wechselunterricht mit geteilten Klassen und Hybridunterricht einzusetzen, geht die Verwaltung mit dem Knüppel gegen die ohnehin schon durch die Corona-Pandemie stark belasteten Schülerinnen und Schüler vor. Das ist unanständig!“

Bakum verweist auf die Pflicht des Oberbürgermeisters, sichere Hin- und Rückfahrten der Schüler zu gewährleisten. Die Maskenpflicht gelte vor allem in Bereichen, wo der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. Das Vorgehen der Verwaltung sei daher nicht nur irritierend, „sondern aus medizinischer Sicht auch völlig überzogen“.

Corona-Krisenstab berät am Donnerstag über die Kritik der Schülervertretungen

Der Corona-Krisenstab der Stadt Mülheim wird sich am Donnerstag mit dem offenen Brief der Schülervertretungen befassen. Der OB hatte schon verlauten lassen, dass er einen gestaffelten Schulstart befürwortet: Der Unterricht soll in den einzelnen Stadtteilen zu versetzten Zeiten beginnen, um die Situation gerade in Bussen und Bahnen zu entzerren.