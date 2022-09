Umstrittener A 40-Ausbau in Mülheim: Experten informieren

Die Autobahn A 40 zwischen Mülheim-Heißen und -Dümpten soll sechsspurig ausgebaut werden. In ihrem Dialogbus auf dem Parkplatz von Möbel Bernskötter will die Autobahn GmbH über die Pläne informieren.

Mülheim. Die A 40 in Mülheim soll sechsspurig ausgebaut werden, die Pläne sind umstritten. Die Autobahn GmbH will über den aktuellen Stand informieren.

Der geplante Ausbau der A 40 ist in Mülheim ein heißes Thema. Die Autobahn soll auf sechs Spuren erweitert werden, doch dieses Vorhaben ist umstritten. Nun will die Autobahn GmbH vor Ort über das Projekt informieren.

Am Freitag, 30. September, macht der Dialogbus der Autobahn GmbH Rheinland in Mülheim-Heißen Station. Dort können sich die Bürgerinnen und Bürger über den geplanten Ausbau der A 40 zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Heißen und Mülheim-Dümpten und die damit verbundenen Brückenerneuerungen informieren. Zwischen 12 und 16 Uhr stehen Expertinnen und Experten der Autobahn GmbH auf dem Parkplatz des Möbelhauses Bernskötter, Heinrich-Lemberg-Straße 29, für Gespräche zur Verfügung.

Vier A 40-Brücken in Mülheim sollen erneuert werden

Zurzeit befinde sich der A 40-Abschnitt zwischen Heißen und Dümpten in der Entwurfsplanung, so die Autobahn GmbH. In den insgesamt 3,5 Kilometer langen Streckenbereich fallen vier Brücken, die während des Ausbaus erneuert werden sollen. Markantestes Bauwerk ist die Hardenbergbrücke mit einer Länge von 168 Metern, die in Mülheim-Heißen die Gleisanlagen der Deutschen Bahn quert.

Eine weitere Informationsveranstaltung zum Autobahnausbau ist für Freitag, 7. Oktober, ebenfalls von 12 bis 16 Uhr am selben Ort geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim