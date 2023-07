Umsonst und draußen: Mülheims „Schön hier!“ geht weiter

Mülheim. Zum Ferienende geht Mülheims „Schön hier!“ in die nächste Runde. Was das Stadtteil-Event in seiner vorletzten Runde des Jahres zu bieten hat.

Fast so „Schön hier!“ wie im Urlaub – so lautet pünktlich zum Ferienabschluss das Motto, mit dem die August-Ausgabe des Stadtviertel-Events „Schön hier!“ überschrieben ist. Am 3. August geht es nun in die vierte und somit vorletzte Runde in diesem Jahr.

Wie bereits an den vorherigen Abenden – jeden ersten Donnerstag seit Mai schon – locken die im Wallviertel ansässigen Lokale zwischen Kohlenkamp, Löhberg und Wallstraße mit besonderen Aktionen und Angeboten in die Innenstadt. Wo es am „Schön hier!“-Tag etwas zu erleben gibt, erkennen Besucherinnen und Besucher an den hellblauen Fahnen vor den teilnehmenden Läden.

Auch wenn einige der bisher teilnehmenden Geschäfte, wie etwa Café Löhberg oder Lebenswerk Ruhr, wegen ihrer Betriebsferien dieses Mal nicht dabei sein können, wird es rund um den kleinen Platz an der Wallstraße ein verlässliches Speise- und Getränkeangebote geben, so die Veranstalter. Zum Beispiel bietet der Lebensmittelladen „Beim Schlesier“ im Kohlenkamp wieder die beliebten französischen Hot Dogs an. „Rene Lomonaco“ ist mit seinem Foodtruck aus der Altstadt ist wieder dabei und bei „Stefan Müller“ und dem „Tanzhaus Mülheim“ im Löhberg zu Gast.

Zum festen Angebot – mit Wein ab 17 Uhr und Live-Musik ab 19 Uhr – gehören außerdem erneut die Weinbarmacher von „Good Life“ und „Perfetto“ aus dem Kohlenkamp. „Rauchfang“ mit frisch Gezapftem, „Café Lion“ und die „Frozen Yogurt und Eisbar Sorelli´s“, alle ebenfalls im Löhberg und Kohlenkamp, vervollständigen den Straßenfest-HotSpot.

Bei schönem Wetter ergänzt „Photo Mengede“ das bunte Treiben direkt am kleinen Platz an der Wallstraße mit einem mobilen Fotostudio und kostenlosen Bildern. Außerdem bringen die „Fliedners“ wunderschön gestaltete Postkarten mit. Sie sind mit individuellen Botschaften versehen und können von den „Schön hier!“-Besuchern direkt vor Ort mit Adressen beschriftet in eine Box gesteckt werden. Die „Fliedners“ kümmern sich um Frankierung und Versand. Noch mehr Action gibt es paar Häuser weiter. Das Theater „only connect!“ lädt wieder zum schnellen Mitmachen bei einer kleinen Runde Improvisations-Theater ein.

Wer auf der Jagd nach Schnäppchen ist, dürfte vielleicht in der katholischen Ladenkirche, bei „Blumen Heike Simons“, „Faunawelten“, „Pogge Home Decor“, „Julia und Julia due“, oder der „Tabak und Presse-Laden Olaf Barein“ fündig werden. „Wer lebenswerte Städte und Ortskerne schätzt, kann mit einem Besuch der nicht zuletzt durch Corona und die Energiekrise gebeutelten Innenstädte einen unschätzbaren Beitrag zu deren Erhalt leisten“, sagt Gesa Delija, Citymanagerin der Stadt Mülheim und Initiatorin der Veranstaltung.

