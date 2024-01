Die Mülheimer Polizei hatte am Montagabend einen Einsatz in der Tiefgarage an der Eppinghofer Straße.

Überfall in Mülheimer Tiefgarage: Maskierte rauben Mann aus

Mülheim Unvermittelt ist ein 42-Jähriger in Mülheim-Eppinghofen von Unbekannten brutal zusammengeschlagen und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Tiefgarage an der Eppinghofer Straße ist am Montagabend, 22. Januar, ein 42-Jähriger von zwei maskierten Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten den Mann mit einem metallischen Gegenstand geschlagen und ihn dann ausgeraubt.

Gegen 21 Uhr war der Mülheimer mit seinem Auto in die Tiefgarage gefahren. Dort hätten sich die Maskierten plötzlich seinem Fahrzeug genähert, so die Polizei. Mit dem harten, unbekannten Gegenstand hätten sie gegen die Scheibe der Fahrertür geschlagen, diese dann aufgerissen und unvermittelt mehrfach mit ihrem Werkzeug auf Kopf und Körper des Fahrers eingeprügelt. Möglicherweise handelte es sich um eine Eisenstange, so die Beamten.

Maskierte sollen Portemonnaie und Schlüssel des Mülheimers entwendet haben

Das Duo soll die Geldbörse und einen Schlüssel des 42-Jährigen gestohlen haben. Anschließend sei es mit einem weißen Pkw aus der Tiefgarage geflohen. Der Mülheimer musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Täter seien beide schwarz maskiert und schlank gewesen, heißt es in der Mitteilung. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Wer im Bereich der Eppinghofer Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, meldet sich unter 0201/829-0 bei der Polizei.

