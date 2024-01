Überfall in Mülheim: Täter erzwangen Handycode mit Messer

Wer kennt diesen Tatverdächtigen? Am Abend des 21. November 2023 soll er mit einem weiteren Tatverdächtigen einen jungen Mülheimer an der Ruhrpromenade überfallen haben.

Mülheim Unter einem Vorwand lockten die mutmaßlichen Täter ihr Opfer zur Mülheimer Schloßbrücke und nahmen sein Handy. Wer kennt den Mann auf dem Foto?

Kennengelernt hatte der 17-Jährige die mutmaßlichen Täter an einem Novemberabend gegen 22.30 Uhr an einem Kiosk im Umfeld der Haltestelle Stadtmitte. Von dort aus sollen sie den jungen Mülheimer zum eher verschwiegenen Örtchen unterhalb der Schloßbrücke an der Ruhrpromenade gelockt haben. Dort schlugen sie zu.

Wohl schon auf dem Weg zum Ort sollen sie dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet haben. Mit einem geschlossenen Klappmesser drohten sie diesem und nötigten ihn so, den Entsperrcode zu nennen. Anschließend, so schildert es das Opfer, schlug einer der Tatverdächtigen ihm mit einem Gegenstand in das Gesicht und brach ihm so das Nasenbein. Daraufhin fiel er zu Boden. Die Täter machten sich aus dem Staub.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Die Fotos wurden am 21. November 2023 gegen 22.30 Uhr an einem Kiosk an der Haltestelle Mülheim-Stadtmitte gemacht. Foto: Polizei Mülheim/Essen

Ereignet hat sich die Tat bereits im November vergangenen Jahres. Der mutmaßliche Haupttäter wird beschrieben als männlich, zwischen 18 und 20 Jahren, circa 180 bis 185 Zentimeter groß, dunkle Haarfarbe und Augenfarbe. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein, der mutmaßliche Haupttäter trug eine Mütze auf dem Kopf. Die Polizei bittet um Mithilfe, um die mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Das Foto zeigt den Haupttäter an einem Kiosk. Hinweise an die Polizei unter: 0201 829-0.

