Überfall in Mülheim: Erst Lachgas inhaliert, dann ausgeraubt

Mülheim. Vier Unbekannte schlugen in Mülheim einen 17-Jährigen brutal zusammen, weil er ein Geschäft mit ihnen ablehnte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Was zunächst nach einer launigen Bekanntschaft aussah, entpuppte sich für einen 17-jährigen Mülheimer als üble Begegnung: Gleich vier junge Männer schlugen den Jugendlichen zusammen und raubten ihn aus.

Zuvor jedoch lernte der 17-Jährige am Dienstagabend, 21. November, gegen 23 Uhr zwei junge Männer an der Haltestelle Stadtmitte kennen – laut Polizei kamen sie ins Gespräch und inhalierten gemeinsam Lachgas. Anschließend führten die zwei Bekanntschaften den Jugendlichen zur Hafenpromenade, an der Unterführung der Schloßbrücke gesellten sich zwei weitere Männer hinzu.

Mülheimer wird nach abgelehntem Tauschgeschäft zusammengeschlagen

„Plötzlich“, heißt es in der Mitteilung der Polizei, „habe einer der vier Männer in die Jackentaschen des 17-Jährigen gegriffen und ihm das Handy abgenommen.“ Weil der Jugendliche sein Handy zurückhaben wollte, boten ihm die Unbekannten einen Tausch gegen Bluetooth-Kopfhörer an. Als er dieses Tauschgeschäft ablehnte, gingen die vier Männer unvermittelt auf ihn los, schlugen ihn zusammen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem geklauten Handy in Richtung Saarn.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, soll sich telefonisch unter 0201-829/0 bei der Polizei Essen/Mülheim melden.

