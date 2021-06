Truck-Modell des Mülheimers Hammer-Werner brachte 1815 Euro

Lara Krieger von der Essener Initiative zur Unterstützung krebskranker Kinder bekam die Spende von Michael Schniewind (l.) und Werner Schmidt vor dem „Elternhaus“ der Initiative in Essen überreicht.

Mülheim/Essen. Der Mülheimer Werner Schmidt, auch bekannt als „Hammer-Werner“ stiftete seinen Schreibtisch-Truck für den guten Zweck. 1815 Euro kamen zusammen.

Ein Truck-Modell, das der Mülheimer Werner Schmidt, bekannt als „Hammer-Werner“, einst aus Auto-Altteilen gestaltet hat, hat 1815 Euro für den guten Zweck eingebracht. Diese Spende bekommt das „Elternhaus“ am Essener Uniklinikum, das der Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder gehört.

Gemeinsam mit dem Mülheimer Verein „Rolli Rockers Sprösslinge“ hatte Werner Schmidt seinen Truck, ein Modell für den Schreibtisch, versteigert. Bei der Versteigerung lieferten Anke und Michael Schniewind aus Mülheim mit 300 Euro das höchste Gebot. Die Schniewinds legten noch 100 Euro drauf und wollten den Truck dem Elternhaus als Ausstellungsstück überlassen.

Elterninitiative nutzt die Mülheimer Spende für den Betrieb des Elternhauses

Viele andere waren aber von der Aktion so angetan, dass noch einmal rund 1400 Euro an Spenden für den Essener Verein zusammengekommen sind. Nun kann sich die Elterninitiative über 1800 Euro für den Betrieb ihres Elternhauses am Essener Uniklinikum freuen. Das Haus steht Eltern zur Verfügung, die ihre Kinder während der Krebstherapie begleiten.

Hammer-Werner hat seinen Spitznamen von seinem Kunststück, einen schweren Hammer am ausgestrecktem Arm langsam auf seine Nase sinken lässt. Seit fünf Jahren engagiert sich Werner Schmidt für kranke Kinder und Jugendliche. „Schon vor über 20 Jahren wollte mir jemand den Truck für damals 300 Mark abkaufen. Aber ich wollte mich nicht davon trennen“, sagt der Mülheimer. Für das Essener Elternhaus gab er den Truck nun her.

