Trotz Hitze: Nicht alle Mülheimer Freibäder haben noch auf

Wer sich bei spätsommerlicher Hitze im Freibad abkühlen möchte, der kann das noch im Naturbad in Mülheim-Styrum tun.

Mülheim. Praller Sonnenschein, keine Wolke, 30 Grad: Da ruft das Freibad. Einige Bäder haben die Saison schon beendet, andere sind aber noch am Start.

Der Spätsommer hat es nochmal so richtig in sich: Bis einschließlich Anfang kommender Woche ist laut deutschem Wetterdienst mit Temperaturen von bis zu 30 Grad zu rechnen. Da braucht es im besten Fall eine Abkühlung, etwa im Freibad. Welche Freibäder in Mülheim haben überhaupt noch auf?

Die gute Nachricht zuerst: Das Naturbad in Styrum hat noch ganz regulär geöffnet, bis zum 15. September. Dann endet auch dort die diesjährige Saison, wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage bestätigt. „Falls es kommende Woche doch regnet, öffnen wir an dem Tag nicht.“ Die unerwartet heißen letzten Sommertage seien vom Timing her gelegen gekommen, selbst unter der Woche sei das Bad gut besucht. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 12 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 19 Uhr. Montags bleibt das Bad geschlossen.

Freizeit in Mülheim – mehr zum Thema:

Das Wennman-Bad ist zwar geöffnet, aber kein Freibad. Durch einen Defekt an der Dachkonstruktion müssen Gäste des Heißener Schwimmbads seit diesem Frühjahr ohne Frischluft auskommen. Bei einer Überprüfung ist festgestellt worden, dass die Korrosionsschäden an der ein- und ausfahrbaren Dachkonstruktion so weit fortgeschritten sind, dass bei einer weiteren Öffnung des Daches die Radaufhängung abzureißen droht. Spätestens mit Fertigstellung des Hallenbades Heißen 2026 soll das Wennman-Bad abgerissen werden. Wer auch bei geschlossenem Dach baden möchte, kann das montags von 7 bis 19 Uhr, dienstags von 6 bis 21 Uhr, mittwochs bis freitags von 7 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 7 bis 20 Uhr.

Gelaufen ist die Freibad-Saison indes schon am Kämpgens Hof: „Wir haben seit dem 1. September zu“, bestätigt Inhaber Klaus Kämpgen. „Nochmal extra alles wieder hochzufahren, lohnt sich für uns nicht, leider.“ Mit den Spitzentemperaturen habe man nicht mehr gerechnet.

