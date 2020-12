Trotz Corona: Weniger Hunde und Katzen im Mülheimer Tierheim

Mülheim. Im Vergleich zum Vorjahr warten in Mülheim etwa halb so viele Tiere auf ein neues Zuhause. Jedoch gab es in 2020 weniger Geldspenden.

Eine große Sorge vieler Tierschützer scheint sich nicht bestätigt zu haben: Durch die Corona-Pandemie landeten nicht mehr Hunde, Katzen oder Hamster in den Tierheimen. Im Gegenteil: Im Mülheimer Tierheim an der Horbeckstraße in Raadt warten derzeit etwa halb so viele Tiere auf ein neues Zuhause wie im vergangenen Jahr.

„Aktuell haben wir 31 Tiere im Übergang zwischen Dezember und Januar“, sagt Tierheim-Leiterin Marion Niederdorf. „Im vergangenen Jahr waren es zur selben Zeit 70 Tiere.“ Der Tierbestand habe in diesem Jahr generell abgenommen, vor allem weniger Kleintiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen wurden abgegeben. „Wir hatten sehr wenige Fundtiere und auch aus Privathaushalten wurden weniger Tiere bei uns abgegeben.“ Die Nachfrage der Menschen sei etwa gleich geblieben. "Die meisten Interessenten hatten bereits vorher ein Haustier, Neulinge waren nicht dabei."

In den meisten Fällen werden Tiere wegen Allergien oder Umzügen abgegeben

Dabei hatten sich Tierheime der Region bereits zu Beginn der Pandemie auf einen Zustrom eingerichtet. Die Sorge war, dass mehr Tiere von Corona-Erkrankten, die sich nicht mehr kümmern können, in den Heimen landen oder es voller werden könnte, weil die Einrichtungen keine Besucher mehr empfangen und somit weniger Tiere vermitteln können. Beides sei in Mülheim nicht der Fall gewesen.

Ob die Menschen in der Pandemie mehr Zeit hatten, um sich um ihre Tiere zu kümmern? Oder sich Hund, Katze und Kaninchen als Tröster in der sozialen Isolation bewährt haben? Über die Gründe für den Rückgang lasse sich nur spekulieren, meint Marion Niederdorf. In den meisten Fällen würden Tiere wegen Allergien oder Umzügen abgegeben – das sei auch in der Pandemie so gewesen. Von Kollegen aus den Nachbarstädten habe sie ebenfalls gehört, dass sie weniger Tiere als in den Vorjahren in Betreuung haben.

Gut verbundenes Netzwerk an Tierfreunden hilft in Notfällen

In Mülheim gebe es zudem ein gut verbundenes Helfer-Netzwerk in Facebook-Gruppen. „In denen sind viele Leute aktiv, die Menschen und Familien in Not helfen, wenn diese kurzfristig ein Haustier nicht mehr versorgen können.“

Das Krisenjahr brachte also auch Positives: „Ein Besuch bei uns war nur nach Terminabsprache möglich, was - zugegeben - viel entspannter war“, resümiert Niederdorf. Die Tiere seien ruhiger gewesen und hatten nicht so viel Stress, weil weniger Publikum vor Ort war. Was aber dennoch fehle, sei der persönliche Kontakt zu den Besuchern. „Die Gespräche fehlen, das fühlt sich schon alles sehr beklemmend und komisch an.“

Im Pandemie-Jahr sind weniger Geldspenden eingegangen

Negativ zu verzeichnen sei, dass weniger Geldspenden eingingen als in den Jahren zuvor, so Niederdorf. Nicht nur, weil die traditionelle Tierbescherung am dritten Advent ausfallen musste. „Pro Aktion hatten wir Einnahmen von 5000 bis 6000 Euro, die fehlen jetzt natürlich.“ Auch durch den Wegfall der Besuche, ist nun weniger in der Spendenkasse. „Dafür haben wir reichlich an Futter- und Sachspenden bekommen“, freut sich die Leiterin. In eine Spendenbox, die vor dem Tierheim aufgestellt ist, können Bürger jederzeit Futter oder Spielzeug abgeben.

Marion Niederdorf blickt zuversichtlich ins kommende Jahr. Schließlich steht dann die lang ersehnte und dringend benötigte Sanierung des städtischen Tierheims und seiner maroden Gebäude an. Derzeit laufen noch die Vertragsverhandlungen über das geplante Erbbaurecht zwischen Stadtverwaltung und dem Mülheimer Tierschutzverein, der eine siebenstellige Summe in die Sanierung investieren möchte.

INFO:

- Aktuell warten 13 Hunde, fünf Katzen und zehn Kleintiere auf Vermittlung in ein neues Zuhause. Über die Feiertage werden keine Tiere vermittelt, das Tierheim öffnet wieder am 4. Januar.

- Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden zwei ausgesetzte Kätzchen in einem Transportkorb neben einem Müllcontainer an der Friesenstraße in Styrum gefunden. Die Katzen leiden unter starkem Katzenschnupfen und Kohleohren. „Die beiden werden nun erst einmal gesund gepflegt, gechipt und geimpft und kommen dann in die Vermittlung“, so Niederdorf. Info und Kontakt zum Tierheim: 0208-372211