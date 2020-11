Trotz Corona: Wem soll Jolanthe 2021 in Mülheim helfen?

Ein solches Zusammentreffen wie am 1. Januar 2020 ist dieses Jahr leider nicht möglich, aber Jolanthe soll trotz Corona weitergehen in Mülheim.

Mülheim. Auch wenn wegen Corona kein Neujährchen in Mülheim gefeiert werden kann: Jolanthe gibt’s trotzdem. Wer soll die Unterstützung bekommen?

Es ist ein toller Start in das Jahr, wenn am 1. Januar hunderte Mülheimer im Wasserbahnhof zusammenkommen, um beim Neujährchen für den guten Zweck zu spenden – durch den Kauf von Losen, bei der amerikanischen Versteigerung und durch den Umsatz mit Getränken, den Franky’s jedes Jahr gespendet hat. Dieses Jahr ist es leider nicht möglich, die WAZ/NRZ-Aktion Jolanthe in dieser Form zu veranstalten. Der Wasserbahnhof wird saniert und Corona ermöglicht es uns nicht, ein solches Zusammentreffen zu organisieren. Trotzdem wollen wir in diesem Jahr eine Initiative oder eine Organisation in unserer Stadt unterstützen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist oder Geld benötigt, um ein Projekt umzusetzen.

Jolanthe unterstützt Mülheimer Initiativen und Vereine

Auch ohne die Live-Musik der Ruhr-River-Jazzband, die von Beginn an Jolanthe mitgestützt hat, ohne die leckere Erbsensuppe von Franky’s, die Versteigerung mit vielen Geboten und der mitreißenden Stimmung am Neujahrsmittag wollen wir versuchen, so viel Spenden wie möglich zu bekommen. Sie sollen einer Initiative oder Organisation zugute kommen, die sich für andere einsetzt, sie unterstützt – und die jetzt selbst Hilfe braucht, ein finanzielles Loch zu stopfen oder einen Traum zu verwirklichen.

Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 7000 Euro für den Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport (VBGS) zusammen – 4000 davon beim Neujährchen am Wasserbahnhof . Der Verein kümmert sich seit drei Jahrzehnten um behinderte und nicht-behinderte Kinder und macht sich dabei auch um die Integration verdient. Viele Sponsoren waren zuletzt weggebrochen. Jolanthe konnte dabei helfen, dass der VBGS seinen Fahrdienst aufrechterhalten konnte .

In den vergangenen Jahren profitierten unter anderem auch das Mülheimer Frauenhaus, das Awo-Spielmobil, die Förderschulen, die Schulsozialtafel, der CVJM-Mittagstisch, die Hausaufgabenhilfe der Caritas am Styrumer Marienplatz und die christliche Drogensuchthilfe und Randgruppenarbeit „Aufwind“.

Jolanthe in Mülheim: Wer soll Unterstützung bekommen?

In diesem Jahr sammeln wir Spenden über einen Losverkauf in unserem Leserladen, Eppinghofer Straße 1-3. Es gibt zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen. Und vorher entscheiden Sie: Wen soll Jolanthe in diesem Jahr unterstützen? Wenn Sie einen Vorschlag haben, wer oder welche Einrichtung 2021 von „Jolanthe“ profitieren soll, schreiben Sie uns dies mit einer Begründung bis zum 9. Dezember. Wohltätige Organisationen und Initiativen sind herzlich eingeladen, sich auch selbst zu bewerben. Der Losverkauf startet am 14. Dezember und geht dieses Mal bis zum 6. Januar.

Kontakt: redaktion.muelheim@waz.de oder WAZ-Redaktion, Stichwort: Jolanthe 2020, Eppinghofer Straße 1-3, 45468 Mülheim.