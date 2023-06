Trockner brennt: Kellerbrand in Mülheimer Mehrfamilienhaus

Die Mülheimer Feuerwehr hatte am Samstag einen Einsatz an der Haarzopfer Straße auf der Heimaterde.

Mülheim. In einem großen Haus an der Haarzopfer Straße in Mülheim ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Notarzt musste eine Bewohnerin versorgen.

Ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Haarzopfer Straße hat am Samstagvormittag einen Einsatz der Mülheimer Feuerwehr ausgelöst. Eine Bewohnerin hatte eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Waschmaschinen und Trockner gemeldet, hieß es in einer Mitteilung.

Die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen Broich und Heißen machten sich auf den Weg auf die Heimaterde. Zunächst löschten sie das Feuer, lüfteten dann den Kellerbereich mit Hilfe eines Hochleistungsgerätes. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst versorgt, auf eine mögliche Rauchgasvergiftung hin untersucht. Ins Krankenhaus musste sie nicht.

Feuerwehr Mülheim: Für andere Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand keine Gefahr

Für die anderen Bewohner des Hauses bestand während des Einsatzes keine Gefahr, so die Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

