Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu vier Männern geben können, die an der Sandstraße einen 26-jährigen Mülheimer schwer verletzt haben.

Mülheim Mehrere Männer haben einen 26-jährigen Mülheimer nahe der Innenstadt brutal zusammengeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat.

Die Mülheimer Polizei sucht Zeugen im Fall eines versuchten Tötungsdelikts nahe der Mülheimer Innenstadt. Dabei ist ein 26-jähriger Mülheimer durch vier Männer zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Der Fall liegt allerdings schon rund zwei Wochen zurück, in der Sache hat die Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission eingerichtet.

Soviel weiß die Polizei: Am Samstag, 18. November, gegen fünf Uhr morgens war der 26-Jährige im Bereich Sandstraße und Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Dort traf er auf eine Gruppe von vier Männern, die ihn aus unbekannten Gründen angriffen. Mindestens zwei Männer sollen auf den Mülheimer eingeschlagen haben, sodass dieser zu Boden fiel. In dieser wehrlosen Lage traten die Unbekannten gegen seinen Kopf und verletzten den 26-Jährigen schwer. Anschließend flüchteten die vier Männer zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201 829 0 entgegen.

Polizei in Mülheim - lesen Sie mehr zum Thema

