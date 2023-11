Trinkwassernot: Mülheimer Spezialkräfte helfen in Coesfeld

Mülheim Nach einem Rohrbruch sind zwei Ortschaften im Kreis Coesfeld von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Einzigartiges System kommt zum Einsatz.

Mülheimer Einsatzkräfte unterstützen aktuell die Behörden im Kreis Coesfeld, teilte die hiesige Feuerwehr am Sonntagabend mit. Dort seien nach einem Wasserrohrbruch am Samstag zwei Ortschaften von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Schon am Samstag habe man deshalb einen Fachberater in den Krisenstab vor Ort entsandt.

Am Sonntagfrüh seien dann Kollegen „mit einem in Deutschland einzigartigen Trinkwassernotversorgungssystem“ ins Schadensgebiet ausgerückt. Dort errichten sie eine dezentrale Versorgung mit Faltbehältern für Trinkwasser an verschiedenen Stellen.

Auch an Schulen hat die Mülheimer Feuerwehr Trinkwassergroßbehälter aufgestellt

Neben wichtigen Punkten für die Öffentlichkeit habe man auch Schulen und andere Einrichtungen mit Großbehältern ausgestattet. Der örtliche Wasserversorger arbeite derweil mit Hochdruck an der Schadensbehebung. Für einige Tage, so die Mülheimer Feuerwehr, sei die Bevölkerung nun aber wohl auf das Mülheimer System angewiesen.

