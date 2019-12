Auch der Enkeltrick ist immer noch erfolgreich. Senioren sollen besonders vorsichtig sein, wenn Fremde an der Tür stehen, warnt die Polizei.

Mülheim. Unbekannte Täterinnen stahlen bei Mülheimer Senioren Geld und Schmuck. Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Frauen sollen auffällig aussehen.

Tricktäterinnen stahlen Mülheimer Senioren Geld und Schmuck

Trickdiebinnen bestahlen am Donnerstagmittag Mülheimer Senioren an der Bruchstraße und im Bereich Mendener Straße/Steinknappen. An der Bruchstraße werden zwei mutmaßliche Diebinnen beschrieben, die mit dem Zetteltrick erfolgreich waren.

Eine der Mülheimer Täterinnen soll auffallend hübsch sein

Unter dem Vorwand, eine Nachricht für die Nachbarn hinterlassen zu müssen, gelangten die beiden Frauen in die Wohnung einer Seniorin. Eine der Frauen soll sehr hübsch, schlank, zirka 160 cm groß und etwa 20 Jahre alt sein und dunkelbraunes Haar haben. Die gleich große Mittäterin soll etwa 30 Jahre alt sein und trug eine dunkelblaue Jacke. Sie hatte eine Papiertasche dabei. Offenbar hat noch eine dritte Person unbemerkt nach Wertgegenständen gesucht, als die Seniorin abgelenkt war. Mit wertvollen Schmuck flüchtigen die Frauen gegen 13.40 Uhr.

Gegen 15 Uhr gelang es einer auffällig elegant gekleideten Frau, die Wohnung eines älteren Mülheimers im Bereich Steinknappen/Mendener Straße zu betreten. Mit Schmuck aus dem Schlafzimmer verließ sie kurz darauf das Haus. Die Frau soll älter als 40 Jahre, etwa 160 cm groß sein, gebräunte Haut und dunkelblonde lange Haare haben. Sie trug einen dunklen Mantel. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter: 0201-8290.