Polizei Trickdiebstahl in Mülheim: Zwei Senioren um Schmuck gebracht

Mülheim. Die Polizei sucht Tricktäter, die Mülheimer Senioren bestohlen haben. Die Männer schlugen in der Stadtmitte und in Saarn zu. Teure Uhr gestohlen.

Trickdiebe haben am Dienstag bei zwei Mülheimer Senioren in der Stadtmitte und in Saarn Schmuck erbeutet. Auf der Viktoriastraße wurde ein Senior (85) gegen 15.50 Uhr gefragt, ob er Geld wechseln könne. Dies verneinte der Senior zunächst, kam der Bitte schließlich aber nach. Später bemerkte der 85-Jährige, dass seine hochwertige Armbanduhr fehlte. Der Unbekannte entfernte sich Richtung Leineweberstraße. Der Täter ist ungefähr 30 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, hat kurze dunkle Haare und trug ein rotes Poloshirt.

Eine 83-Jährige Frau wurde in ihrer Mülheimer Wohnung bestohlen

Kurze Zeit später ereignete sich ein weiterer Trickdiebstahl. Unter dem Vorwand, sie seien Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters, verschafften sich zwei Unbekannte gegen 16.30 Uhr Zugang zur Wohnung einer 83-Jährigen in Saarn im Bereich Straßburger Allee / Düsseldorfer Straße. Nachdem die beiden Männer die Wohnung verlassen hatten, vermisste die Seniorin ihren Schmuck. Die beiden Männer beschrieb die Seniorin als 30 bis 35 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß. Sie hatten dunkle Haare und einen Bart, waren dunkel gekleidet und trugen beide ein Cap und eine Weste mit dem Anbieternamen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0bei der Polizei zu melden.

