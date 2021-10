Trickdiebe brachten Mülheimerin (77) um Wertgegenstände

Mülheim. Trickdiebe bestahlen eine Seniorin (77) in Mülheim. Laut Polizei liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Wie die Männer in die Wohnung kamen.

Eine 77-jährige Mülheimerin wurde am Mittwochmittag, 13. Oktober, in Dümpten das Opfer eines Trickdiebstahls. Die Polizei sucht einen Wagen mit einem auffälligen Aufkleber.

Gegen 13 Uhr überredeten zwei Männer eine Seniorin (77) am Mittwoch, sie in die Wohnung an der Talstraße zu lassen. Unter dem Vorwand, es gäbe einen Rohrbruch, begleitete ein Mann die Frau in ihr Badezimmer. Kurz darauf, so die Polizei, sei sein Komplize aus dem Schlafzimmer gerannt und aus der Wohnung geflüchtet, woraufhin der andere Mann ihm folgte. Im Schlafzimmer bemerkte die 77-Jährige, dass Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrags entwendet wurden.

Die Polizei nimm laut Zeugenaussagen an, dass die Männer in einem dunkelblauen Pkw mit dem Aufkleber „Schalker bis in den Tod“ am Heck flohen. Die Ermittler sucht vor allem nach Zeugen, denen das dunkelblaue Auto mit dem auffälligen Aufkleber bekannt vorkommt.

Nach Zeugenangaben sind die beiden unbekannten Täter schon am Dienstag in der Gegend gesichtet worden. Die beiden Männer sollen 1,70 bis 1,75 m groß und schlank sein und dunkelbraune, kurze Haare haben. Bekleidet waren sie mit einer schwarzen Jacke mit weißem Schriftzug und dunkler Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden.

