Trickdieb stiehlt Mülheimer (82) mehrere tausend Euro

Mülheim. Ein Trickdieb konnte einen älteren Mülheimer (82) überreden, ihn in die Wohnung zu lassen. Der Unbekannte entkam mit mehreren tausend Euro.

Ein 82-jähriger Mülheimer wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr vor der Max und Moritz-Apotheke an der Duisburger Straße in Speldorf von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser behauptete, dass seine Eltern mit dem älteren Mülheimer bekannt gewesen seien und er daher dem 82-Jährigen gerne etwas schenken wolle.

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

Der Tricktäter überredete den Senior, ihn mit zu sich nach Hause zu nehmen. Dort durchsuchte der Mann die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchtete unter anderem mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte ist etwa Mitte 50 und schlank. Er ist etwa 175 cm groß und sprach laut Polizei mit einem italienischen Akzent. Zur Tatzeit trug er einen kurzen braunen Bart. Er war mit einem blauen Hemd und einer Jeans bekleidet und hatte eine blaue Plastiktüte dabei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0201/829-0.