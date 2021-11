Trickdieb fängt Mülheimerin (80) vor dem Supermarkt ab

Die Polizei sucht einen Trickdieb, der eine 80-jährige Mülheimerin in Heißen bestohlen hat.

Mülheim. Ein Trickdieb sprach vor einem Mülheimer Supermarkt eine 80-Jährige an. Sie wurde ein leichtes Opfer und ließ ihn später sogar in ihre Wohnung.

Eine 80-jährige Mülheimerin ist einem Trickdieb auf den Leim gegangen, Geld und Schmuck losgeworden. Wie die Polizei meldet, hat ein unbekannter Mann die Seniorin am Mittwochmorgen, 10. November, gegen 10 Uhr vor einem Supermarkt auf der Kleiststraße in Heißen angesprochen. Unter dem Vorwand, er benötige dringend Geld, kaufte die ältere Dame ihm Schmuck für 40 Euro ab.

Außerdem ließ sie sich in ein Gespräch verwickeln, bei dem der Täter ihre Adresse erfragte. Als die 80-Jährige vom Einkauf zurückgekehrt war, klingelte der Mann an ihrer Tür. Sie öffnete ihm und ließ ihn in die Wohnung.

Mülheimerin gab angeblichem „Goldschmied“ einen Ring

Der Trickdieb gab an, noch mehr Geld zu brauchen und zeigte Interesse an einem goldenen Ring, den die Dame trug. Angeblich sei er Goldschmied. Die Senioren gab ihm tatsächlich den Ring, der Unbekannte verließ die Wohnung und fuhr mit dem Auto weg.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 60 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, Halbglatze, blaue Jacke. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich Kleiststraße / Gneisenaustraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an: 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim