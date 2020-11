Trickbetrug: Mülheimer Seniorin verliert fünfstellige Summe

Eine über 80-jährige Mülheimerin bekam am Montag einen schockierenden Anruf: Angeblich brauchte ihr Sohn dringend Geld für Corona-Medikamente. Die Seniorin verlor eine hohe Summe an Trickbetrüger.

Eine über 80-jährige Mülheimerin hat am Montag, 9. November, viel Geld an Trickbetrüger verloren. Wie die Polizei meldet, bekam die Seniorin, die in der Altstadt wohnt, gegen 14.30 Uhr einen schockierenden Anruf: Ihr kranker Sohn brauche dringend Bargeld für ein wichtiges Corona-Medikament.

Die ältere Dame machte sich sofort auf den Weg zu ihrer Bank, um eine fünfstellige Bargeldsumme abzuholen. Als sie wieder zu Hause war, bekam sie erneut einen Anruf und versprach dem „Sohn“ die finanzielle Unterstützung.

Das Angebot der über 80-Jährigen, das Geld direkt ins Krankenhaus zu bringen, lehnte der Mann am Telefon ab – zu riskant in Corona-Zeiten. Sie solle das Geld in einen Umschlag stecken, er werde eine Bekannte vorbei schicken: Erika Koch. Tatsächlich wartete vor der Haustür schon eine junge Frau, die das Kuvert entgegen nahm und verschwand.

Die Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 m groß, braune Augen, dunkle Strickmütze, dunkler Mantel. Sie trug einen Mundschutz. Möglicherweise hat sich die Frau schon vorher in der Gegend aufgehalten und Häuser fotografiert. Die Ermittlungsgruppe „Call Center“ sucht dringend nach Zeugen, denen die beschriebene Frau in den vergangenen Tagen im Bereich Boverstraße / An der Brauerei / Kösliner Straße in Mülheim aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei unter 0201/829-0.