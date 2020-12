Trickbetrüger treiben nachts ihr Unwesen in Mülheim-Broich

Mülheim. Gegen 2 Uhr nachts sollen zwei Männer eine Frau aus Mülheim-Broich wach geklingelt haben und sie mit Hilfe einer Lüge um Geld gebracht haben.

Die Schlaftrunkenheit einer 62-jährigen Frau aus Broich sollen zwei Trickbetrüger in der Nacht zum 3. Dezember ausgenutzt haben: Laut Polizei erbeuteten die „besonders dreisten“ Männer Bargeld und Schmuck ihre Opfers. Gegen etwa 2 Uhr in der Nacht hatte es bei der Mülheimerin geklingelt. Ein Unbekannter, der sich als „Jamal“ vorstellte, überrumpelte die Frau mit der Botschaft, ihr Bekannter sei in Not. Er habe Schulden und bräuchte dringend Geld. Da „Jamal“ den Namen des Bekannten nannte, habe die Frau nicht lange gezögert und dem angeblichen Mittelsmann die geforderten Scheine überreicht.

Kurze Zeit später erschien „Jamal“ nach Angaben der Polizei erneut, diesmal mit einem weiteren Unbekannten. Während die 62-Jährige mit „Jamal“ Small Talk führte, habe sie nicht darauf geachtet, dass der zweite Unbekannte sich in ihren Räumlichkeiten offenbar genauestens umsah. Kurze Zeit später verschwanden die beiden Männer und die Frau legte sich wieder schlafen. Erst am nächsten Tag habe sie bemerkt, dass ihre Schmuckkassette samt wertvollem Inhalt fehlte.

Die Täter detailliert beschrieben

Die Trickbetrüger sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und beide etwa 1,74 Meter groß. Beide wirkten sportlich, trugen einen schwarzen Parka und hatten „ein ordentliches Erscheinungsbild“.

Die 62-Jährige glaubt, es handele sich bei den Männern um Türken. Der erste Täter, der sich „Jamal“ nannte, hatte einen Dreitagebart, der andere Täter hatte kurze, stoppelige Haare. Zeugen, die in der Nacht zum 3. Dezember im Bereich Prinzeß-Luise-Straße/Saarner Straße/Calvinstraße auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.