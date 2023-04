Trauer um langjährigen Leiter der Mülheimer „Wolfsburg“

Mülheim. Dr. Paul Hoffacker (92) ist gestorben, früherer Direktor der katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim. Er saß für die CDU im Bundestag.

Traurige Nachricht aus dem Bistum Essen: Im Alter von 92 Jahren ist Dr. Paul Hoffacker gestorben, langjähriger Direktor der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim. Er starb am Samstag, den 1. April. Hoffacker habe sich über viele Jahrzehnte „unschätzbare Dienste“ für das Bistum Essen erworben, würdigte Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck. Neben seinem beruflichen Wirken habe er mit außerordentlichem Engagement auch viele ehrenamtliche Aufgaben übernommen.

Paul Hoffacker wurde 1930 in Wesel geboren, studierte Rechtswissenschaften und promovierte. In den kirchlichen Dienst trat er 1961 ein, zunächst als Referent für Recht und Finanzen im Bistum Essen. Von 1963 bis 1965 war er Referent für Staatsbürgerliche Angelegenheiten im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und anschließend, bis 1977, Geschäftsführer der Bischöflichen Aktion Adveniat.

Hoffacker leitete ab 1981 die Mülheimer Akademie „Die Wolfsburg“

1981 wurde Hoffacker zum Direktor der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim ernannt, deren Auf- und Umbau er bis 1995 entscheidend prägte. Insgesamt 16 Jahre lang (1976 bis 1980 und 1982 bis 1994) war der CDU-Politiker auch Mitglied des Deutschen Bundestages und zwischenzeitlich unter anderem gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Ehrenamtlich engagierte sich Hoffacker von 1972 bis 1986 als Vorsitzender des deutschen Zentralverbands des Kolpingwerks und von 1972 bis 1993 als Vorsitzender des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Essen.

Für seinen vielfältigen Einsatz in Kirche und Gesellschaft erhielt Hoffacker 1997 das Bundesverdienstkreuz; 1990 wurde er Komtur des Ordens vom heiligen Papst Gregor dem Großen. Der Trauergottesdienst für den Verstorbenen findet statt am Gründonnerstag, 6. April, um 9 Uhr in der Basilika St. Ludgerus in Essen-Werden, teilt das Bistum Essen mit. Die Beisetzung ist anschließend auf dem Friedhof an der Kirchhofsallee.

