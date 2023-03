Traditionelle Drucktechnik: Werkschau im Makroscope Mülheim

Mülheim. 17 Mülheimer Künstlerinnen und Künstler stellen spannende Druckgrafiken aus. Zur Ausstellung „ausDRUCKsstark“ gibt es Begleitveranstaltungen.

„ausDRUCKsstark“ lautet der Titel einer Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Mülheimer Künstlerinnen und Künstler e.V., die vom 12. bis 26. März im Makroscope an der Friedrich-Ebert-Straße 48 zu sehen ist. Die Werke sind mit traditionellen Drucktechniken entstanden. Vernissage ist am Samstag, 11. März, um 17 Uhr. Die Einführung erfolgt durch Jannine Koch, selbst freischaffende Künstlerin für Druckgrafik.

Die Liste der Ausstellenden ist lang: Zu sehen sind spannende Arbeiten von Uwe Dieter Bleil, Alfred Dade, Marianne Goldbach, Helmut Koch, Anja Mülders, Joachim Poths, Tubahan Riedel, Heiner Schmitz, Natalija Usakova und Imre Vidék. Aus dem Projekt „Lithographie heute“ stammen zudem die Grafiken von Martina M. Deli, Peter Helmke, Vera Herzogenrath, Jochen Leyendecker, Joachim Poths, Eberhard Ross, Klaus Urbons und Imre Vidék.

Mülheimer Grafiker druckt auf Seidenpapier

Die Exponate, die im Makroscope zu bewundern sind, sind äußerst unterschiedlich, was die Motive und die teilweise sehr komplexen Arbeitsweisen betrifft. Mal wird mit Überlagerungen von Platten gearbeitet (etwa bei Marianne Goldbach), mal werden Druckgrafiken malerisch fortgesetzt (wie von Tubahan Riedel) – oder das Werk entsteht wie bei Imre Vidék auf ungewöhnlichem Papier – Seidenpapier.

Das Projekt „Lithographie heute“ ging von Imre Vidék (Meisterschüler von Prof. Sackenheim, Düsseldorfer Akademie) aus. Sein Atelier ist Anlaufadresse für alle an Grafik und Druckkunst Interessierten. So fertigten dort 2013 acht Mülheimer Künstler und Künstlerinnen Druckgrafiken an. Zwei komplette Mappen von damals erleben jetzt mit der Erstveröffentlichung eine Wiedergeburt.

Mülheimer Ausstellung hat einen aktuellen Anlass

Das Projekt „ausDRUCKsstark“ hat einen aktuellen Anlass: Am 15. März 2018 wurden die traditionellen Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen. Deshalb findet immer am 15. März der Tag der Druckkunst statt.

Das Begleitprogramm zur Mülheimer Ausstellung besteht aus einer Führung mit beteiligten Künstlerinnen und Künstlern am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr sowie einem Workshop für Radierung mit Marianne Goldbach und Tubahan Riedel am Freitag, 17. März, von 15 bis 18 Uhr (Anmeldung: info@agmk-mh.de). Es erscheint zudem ein umfangreicher Katalog.

Informationen: makroscope.eu. Öffnungszeiten: Frei 17 bis 20 Uhr, Sa und So 14 bis 19 Uhr. Eintritt frei. Kontakt zur AG Mülheimer Künstlerinnen und Künstler e.V.: info@agmk-mh.de oder Tel. 0171 5344917

