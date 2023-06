Summer Open Air Mülheim: Top-DJ Fritz Kalkbrenner legt auf

Mülheim. Der bekannte DJ Fritz Kalkbrenner ist am ersten Tag des Mülheimer Summer Open Airs im August der Topact. Er soll für eine grandiose Nacht sorgen.

Das Line-Up für das große, zweitägige Mülheimer Summer Open Air (ehemals Ruhrbühne), ist komplett. Ein weiterer Star konnte von der MST gewonnen werden: Der Berliner DJ und Produzent Fritz Kalkbrenner soll am Freitag, 11. August, im Müga-Park mit seinen energiegeladenen Tracks für eine unvergessliche Nacht sorgen.

Bekannt geworden ist der 42-jährige Musiker 2008 durch den Soundtrack zum Film „Berlin Calling“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Paul produziert hat. Der Song „Sky And Sand“ entwickelte sich zum Radio-Hit. Er konnte sich über zwei Jahre in den deutschen Charts halten, wurde in Deutschland mit Gold, in Italien mit Platin ausgezeichnet. Zwei Jahre später erschien mit „Here Today Gone Tomorrow“ Kalkbrenners erstes eigenes Album, welches für den ECHO-Award nominiert war. Viele Hits wie „Facing The Sun“ oder „Kings & Queens“ folgten.

An der Turntables in Mülheim steht auch DJ Moguai

Kalkbrenner vervollständigt damit den Freitag beim Mülheim Summer Open Air, der durch coole Tech House-Sounds und Elektro-Beats überzeugen soll. Neben ihm wird Moguai an den Turntables stehen. Der DJ spielt regelmäßig Live-Sets im Radio und wurde für seine Produktionen von den Sugababes, Girls Aloud und 2Raumwohnung ausgezeichnet. Mit Helen & Boys kommt zudem ein talentiertes Projekt aus der Ukraine zum Festival. Mit 2 Electronic Souls runden zwei erfahrene DJs aus NRW, die bereits auf Festivals wie Ruhr In Love aufgelegt haben, das Programm ab.

Der Vorverkauf für das Festival läuft. Karten sind sowohl in der Touristinfo, Schollenstraße 1, als auch online erhältlich. Das Ticket für den Freitagabend (Beginn 18 Uhr) kostet 21,90 Euro, Karten für den Samstagabend (Beginn 18.30 Uhr) mit The Lords, Maggie Reilly und Johnny Logan gibt es für 29,90 Euro.

