Tom Gregory gibt Gas auf der Mülheimer Drehscheibe

Tom Gregory sorgte bei seinem auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen in Mülheim für gute Stimmung.

Mülheim. Populärer Sänger und Songwriter aus Großbritannien zu Gast in Mülheim am Ringlokschuppen. Wie er sich nach dem Auftritt beim Publikum bedankte.

Der britische Sänger und Songwriter Tom Gregory hat es mit seinen Singles wie „Fingertips” und „Never let me down” in den vergangenen Jahren in die deutschen Charts geschafft. Mit seinem neuesten Lied „River” sowie vielen weiteren Songs war der 25-Jährige aus Großbritannien jetzt zu Gast in der Stadt an der Ruhr.

Sein Konzert auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen im Rahmen der Sommerbühnen-Programms der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) war ausgebucht. Das Publikum feierte den Pop-Musiker mit Standing Ovations, Tom Gregory seinerseits dankte den Besuchern auf seiner Facebook-Seite für einen großartigen Abend in der Ruhrstadt mit den Worten: „MÜLHEIM! Thanks for a great night, you rock, T.“

Tom Gregory gab auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen in Mülheim ein Open-Air-Konzert. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Als Vorband spielt das Duo „Simon Sandmann & Dynamo Dieterich“, bestehend aus dem Mülheimer Sänger und Songwriter Simon Sandmann und dem Gitarristen Dynamo Dietrich aus Berlin. Simon Sandmann ist seit 15 Jahren auf den Bühnen des Ruhrgebietes und des Landes unterwegs. Allein oder mit seiner Band „The Singer Is Always Late“ spielt er sich mit Gitarre und Gesang in die Ohren und Herzen des Publikums. Meist hört man von ihm seine eigenen Songs, die geprägt sind von den klassischen Singer/Songwritern der 60er und 70er Jahre. Dynamo Dieterich aus der Hauptstadt unternimmt gemeinsam mit Simon Sandmann gerne Ausflüge in die Welt der akustischen Gitarre.

Möglich gemacht hat das Konzert auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen der Zusammenschluss der Mülheim Partner, eine Initiative von Mülheimer Unternehmen zur Unterstützung von Kultur- und Freizeitangeboten.

