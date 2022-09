Tödlicher Unfall Mülheim: Essener prallt gegen A40-Planke

Tödlicher Unfall in Mülheim: Ein 30-jähriger Essener war gegen die Leitplanke geprallt.

Mülheim. Ein Essener Motorradfahrer (30) ist am Freitagabend auf der A40 in Mülheim verstorben: Er stürzte und pralle darauf gegen die Leitplanke.

Tödlicher Unfall Mülheim: Essener prallt gegen A40-Leitplanke

„Aus bislang ungeklärter Ursache“, so teilt es die Polizei mit, verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam zu Fall und prallte im Anschluss gegen die Leitplanke. Die Reanimationsmaßnahmen verblieben ohne Erfolg. Die A40 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (ck)

