Todesursachen: Daran sterben die Menschen in Mülheim

Woran sterben die Menschen in Nordrhein-Westfalen? Die Daten der häufigsten Todesursachen in den Städten und Kreisen des Landes haben die Statistiker des Landesamtes IT.NRW herausgearbeitet. In Mülheim sind im Jahr 2019 mit 2284 etwa acht Prozent mehr Menschen verstorben als fünf Jahre zuvor im Jahr 2014 (2112).

Todesursache Nummer eins sind – wie in den meisten Städten und Kreisen – auch in Mülheim die „Krankheiten des Kreislaufsystems“. Im Jahr 2014 starben 701 Menschen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, etwa an den Folgen von Bluthochdruck oder eines Herzinfarktes. Davon waren 303 Männer, 398 Frauen. Fünf Jahre später waren es 6,7 Prozent weniger Menschen: 654, davon 294 männlichen und 360 weiblichen Geschlechts.

573 Mülheimer starben in 2019 an Krebs

An zweiter Stelle steht die Todesursache „ bösartige Neubildungen“, also Krebs : 559 Menschen starben in 2014 an den Folgen eines bösartigen Tumors, etwa an den Atmungs-, Genital- oder Verdauungsorganen . Im Jahr 2019 waren es 573 Menschen – das entspricht einer Zunahme von 2,5 Prozent.

An dritter Stelle listen die Statistiker die „Krankheiten des Atmungssystems“ auf. 178 Frauen und Männer starben in 2014 daran, 2019 waren es 147. An Krankheiten des Verdauungssystems starben 2014 insgesamt 88 Personen, in 2019 waren es 87 Menschen.