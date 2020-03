Tierheim Mülheim sucht ruhiges Haus für Kurty aus Rumänien

Mülheim. Wer möchte sich um Kurty kümmern? Der kleine Mischlingshund ist aus Rumänien ins Mülheimer Tierheim gekommen. Lärm mag er gar nicht.

Das Mülheimer Tierheim sucht ein ruhiges Zuhause für den Mischling Kurty. Er wurde von einem Verein aus Rumänien nach Deutschland eingeführt.

Bisher hat er in seinem Leben noch nicht viel kennengelernt. Autos und Lärm mag er gar nicht. Dann will er so schnell wie möglich weg. In Rumänien hat Kurty in einem privaten Tierheim gelebt, dort gab es kein Gassigehen oder normale Geräusche im Haushalt.

Im Tierheim versteckt er sich vor Besuchern

Im Tierheim Mülheim versteckt er sich vor den Besuchern, dabei ist er ein verschmuster und liebevoller Hund, wenn er Menschen erst einmal kennt. Kurty braucht ein ruhiges Zuhause, bei geduldigen Leuten, die ihn an alles heranführen. Das Haus sollte eher ländlich gelegen sein, damit er nicht mit dem Autoverkehr konfrontiert wird. Eine nette Hündin könnte sicher sehr hilfreich sein.

Kurty muss bei Spaziergängen gut gesichert sein. Der kleine Mischling ist kastriert, hat eine Rückenhöhe von 40 cm und wiegt 16 kg. Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, 0208-372211.