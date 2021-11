Tierheim Mülheim möchte zutrauliches Kaninchen unterbringen

Kaninchendame Bailey, die in Mülheim gefunden wurde, ist zutraulich und neugierig. Ihr Alter verrät sie allerdings nicht.

Mülheim. Als Weihnachtsgeschenk sind Tiere ungeeignet. Vielleicht findet sich trotzdem im Advent eine neues Zuhause für Bailey aus dem Mülheimer Tierheim.

Das weibliche Kaninchen Bailey wurde in Mülheim gefunden und im Tierheim untergebracht. Dort erlebt man sie als zutraulich und sehr neugierig.

Das Tierheim-Team sucht für Bailey ein neues Zuhause mit Innenhaltung, möglichst in Gesellschaft eines kastrierten Böckchens. Im späten Frühjahr kann sie umziehen in ein Freigehege in den Garten.

Das Alter des Kaninchens ist leider unbekannt. Wegen der aktuellen Corona-Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim unter 0208-372211 erforderlich.

