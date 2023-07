Tierheim Mülheim: Kangal Aslan kann nicht genug schmusen

Mülheim. Kangal-Rüde Aslan ist nicht leicht zu bändigen, mit Artgenossen tut er sich schwer. Das Tierheim Mülheim will ihn an erfahrene Halter angeben.

Am liebsten will Aslan den ganzen Tag im Auslauf verbringen und seinem Job nachgehen: Denn als Kangal ist er ein Hütehund, der sein Gelände bewacht. Für eine Kuscheleinheit ist der 2015 geborene Vierbeiner aber dann doch immer gerne zu haben.

Das Tierheim Mülheim beschreibt seinen derzeit größten Schützling als sehr verschmust und extrem auf Menschen bezogen. Mit seinen Artgenossen kommt der 60 Kilogramm schwere und 82 Zentimeter große Rüde nicht besonders gut zurecht. Um den Hütehund zu händeln, brauche es nicht selten auch mal zwei Menschen, die ihn halten.

Mit seinem für Kangals typischem Wesen kommt Aslan laut Tierheim nur für Halter ohne Kinder in Frage, die im besten Falle bereits Erfahrung mit Herdenschutzhunden und einen großen, ausbruchssicheren Garten haben.

Wer Interesse an dem geimpften und kastrierten Rüden hat, kann sich an das Tierheim Mülheim wenden. Kontakt zum Mülheimer Tierheim an der Horbeckstraße 35: 0208 / 372211. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 16.30 Uhr.

