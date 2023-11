Tierheim Mülheim: Hündin Molly hat schlimme Zeiten erlebt

Tier in Not

Mülheim. Als Molly ins Tierheim kam, war sie verängstigt und vernachlässigt und musste erst einmal aufgepäppelt werden. Welches Zuhause sie jetzt braucht.

Diesmal sucht das Mülheimer Tierheim ein neues Zuhause für die ängstliche Molly: Molly ist eine Mischlingshündin von 25 Zentimetern Rückenhöhe und 6,5 Kilogramm Gewicht. Sie ist etwa 2015 geboren und nicht kastriert. Als Molly ins Mülheimer Tierheim kam, war sie in einem schlimmen Zustand. Sie hatte eine starke Ohrenentzündung und war sehr verfilzt.

„Molly wollte sich auch nicht anfassen lassen und hat geschnappt“, erinnert sich Gaby Lanfers, Leiterin des Tierheims. Mittlerweile ist sie geschoren. Bei ihren vertrauten Menschen ist sie freundlich. Allerdings bindet sie sich sehr stark an eine Person. In Situationen, die sie verunsichern, fällt sie teilweise in ihr altes Muster zurück.

„Wir suchen für Molly Menschen, die sich viel Zeit zum Kennenlernen nehmen“

In ihrem neuen Zuhause braucht Molly vor allem Ruhe und Stabilität. „Wir suchen für Molly Menschen, ohne kleine Kinder, die sich viel Zeit zum Kennenlernen nehmen und Erfahrung mit schwierigen Hunden haben“, sagt Tierheimleiterin Gaby Lanfers.

Interessierte können sich beim Tierheim an der Horbeckstraße melden unter Tel.: 0208 37 22 11 melden.

