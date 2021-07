Tierheim Mülheim fragt: „Wer hat ein Herz für alte Hündin?“

Mülheim. Das Mülheimer Tierheim sucht eine neue Bleibe für die liebenswerte Sina. Der etwa elfjährigen Hündin ging es in letzter Zeit leider nicht so gut.

Das Tierheim möchte eine Hunde-Seniorin vermitteln: Sina. Die freundliche Hündin „sucht ein Zuhause, in dem sie noch einmal so richtig verwöhnt wird“, schreibt das Team.

Die Hündin ist taub - eine Ohrenentzündung wurde nicht behandelt

Sina ist ca. 2010 geboren und hatte es in den letzten Monaten wohl nicht so gut. Eine Ohrenentzündung wurde nicht behandelt, vermutlich ist sie aus diesem Grund taub. Die Hündin wurde in Oberhausen gefunden. Da sie einen rumänischen Chip trägt, musste sie in Tollwutquarantäne.

Nun hat Sina alles überstanden, nur ihre Ohren müssen weiterhin behandelt werden. Wo ist ein Plätzchen für sie frei? Wegen der aktuellen Situation ist eine Terminabsprache mit dem Mülheimer Tierheim erforderlich unter 0208-372211.

