Tierheim Mülheim fragt: Wer gibt Kelly ein neues Zuhause?

Mülheim. Mülheims Tierheim sucht Menschen, die Katzendame Kelly ein neues Zuhause bieten können. Hier stellen wir immer wieder Tiere zur Vermittlung vor.

Kelly wurde laut Tierheim-Leiterin Marion Niederdorf an einer Haltestelle an der Aktienstraße „vergessen“. Erwachsenen gegenüber sei Kelly freundlich und verschmust. Mit Kindern habe sie wohl schlechte Erfahrungen gemacht. Sie darf deswegen nicht in einen Haushalt mit Kindern.

„Wo ist ein ruhiges Plätzchen für Kelly frei?“

Die hübsche Katzendame wurde ca. 2016 geboren, ist kastriert, gechippt und geimpft. „Wo ist ein ruhiges Plätzchen für Kelly frei?“, fragt Niederdorf. Wegen der aktuellen Corona Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim erforderlich: 37 22 11.

Tier-Vermittlungen der vergangenen Wochen:

