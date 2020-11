Tierheim Mülheim: Die schöne Katze Isis sucht ein Zuhause

Mülheim. Die schöne Katze Isis wartet im Tierheim Mülheim auf neue Halter. Es kann sein, dass sie Freigang braucht. Das Tier wurde in Oberhausen gefunden.

In dieser Woche sucht Isis ein neues Zuhause. Die hübsche orientalische Kurzhaarkatze wurde in Oberhausen gefunden. Bei ihrer Ankunft hatte sie einige offene Stellen am Hals und an der Brust. Sie wurde behandelt und alles heilte schnell ab. Es muss allerdings damit gerechnet werden, dass der Ausschlag immer mal wieder auftritt und behandelt werden muss.

Isis ist etwa ein Jahr alt, sie ist jetzt kastriert, gechippt und geimpft. Wer gibt der verschmusten Samtpfote eine Chance? Eventuell benötigt Isis Freigang.

Wegen der aktuellen Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim unbedingt erforderlich.

Tierheim Mülheim, Horbeckstraße 35, 45470 Mülheim, 37 22 11 , geöffnet: Mo, Di, Do, Fr. 13-16.30 Uhr, Mi. geschlossen, Samstag 11-13 Uhr; Sonn- und Feiertage geschlossen.