Tierheim Mülheim: Bulldoggen-Dame sucht Partner zum Schmusen

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte

Mülheim. Sie wurde ausgesetzt und wünscht sich nun einen Platz zum Schmusen: Bulldoggen-Dame Bonny wartet im Mülheimer Tierheim auf ein neues Zuhause.

Hundedame Bonny, eine französische Bulldogge, fristet ihr Dasein derzeit im Mülheimer Tierheim. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger lernen die etwa siebenjährige Hündin als menschenbezogen und verschmust kennen.

Bonny wurde gemeinsam mit zwei weiteren Hunden am Mülheimer Tierheim ausgesetzt. Die Tierheim-Mitarbeiter berichten, dass die Hündin eine Hautentzündung hatte, als sie an der Horbeckstraße gefunden wurde. „Mittlerweile ist es aber viel besser geworden und Bonny könnte in ein neues Zuhause ziehen“, freut sich das Team.

Französische Bulldogge liebt Spaziergänge – Sie wartet im Tierheim Mülheim

Die französische Bulldoggendame mit dem dunklen Fell und den großen Fledermausohren hat eine Rückenhöhe von knapp 28 Zentimetern und wiegt etwa 9 Kilo. Bonny möchte laut Tierheim ihre Menschen gern für sich alleine haben, falls Kinder in der neuen Familie leben, sollten diese schon älter sein.

Die Hündin mag ausgiebige Schmuseeinheiten und liebt ihre Spaziergänge – nur bei Regen zeige sie sich wasserscheu und sei sie etwas unwillig.

Die französische Bulldogge Bonny wurde zusammen mit zwei anderen Hunden am Mülheimer Tierheim ausgesetzt und wartet nun darauf, von neuen Dosenöffnern an der Horbeckstraße abgeholt zu werden. Foto: Tierheim Mülheim

Da Bonny noch nicht viel Erziehung erfahren hat, so das Tierheim-Team, sollte mit ihr eine Hundeschule besucht werden. Weil die Haut der Hündin empfindlich reagiert, benötigt sie getreidefreies Trockenfutter und regelmäßig Medikamente. Bonny ist gechippt, geimpft und kastriert.

Wer sich vorstellen kann, Bonny ein Zuhause zu geben, erreicht das Tierheim Mülheim telefonisch unter 0208/37 22 11.

