Theaterkollektiv stellt die Leistungsgesellschaft in Frage

Wie wäre es, wenn Schauspieler nicht nach Arbeitszeit sondern gemessen an dem Applaus bezahlt würden, den sie vom Publikum erhalten? Wäre das gerecht oder ein misslicher Auswuchs des Leistungsprinzips? Diese interessante Idee und damit die Frage nach Chancengleichheit und Gerechtigkeit in der Leistungsgesellschaft greift das Theater-Kollektiv „I can be your translator“ aus Dortmund auf, das am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr mit „Besser ist besser“ im Ringlokschuppen gastiert.

„Wir arbeiten auch mit Improvisationsmitteln“

Das rund 70-minütige Stück ist eine Koproduktion mit dem Ringlokschuppen und feiert hier in Mülheim Premiere, bevor es im November im Theater im Depot in Dortmund gezeigt wird. Acht Schauspieler haben zusammen ein Stück entwickelt – „ohne Regie und Szenen im klassischen Sinne, aber mit Spielregeln und Spielrahmungen“, erläutert Darsteller Christoph Rodatz. Die Dramaturgie des Stückes (Philipp Schulte) sei durchstrukturiert, das Spielsetting biete aber zudem gewisse Freiräume. „Wir arbeiten auch mit Improvisationsmitteln. Jede Vorstellung ist also etwas anders.“ Eine große Rolle in der Produktion spiele die Musik. Das Kollektiv hat ursprünglich mal als Band angefangen, bevor es sich mehr aufs Theaterspielen verlegte.

„I can be your translator“ ist ein besonderes, 2014 gegründetes Theaterkollektiv – mit „einem eigenen Charakter und einer eigenen Stilistik“., so Christoph Rodatz. Heterogen präsentiert sich die Truppe nicht nur in Bezug auf das Alter – der jüngste Darsteller ist 42, der älteste 56 Jahre – sie ist auch inklusiv. Nichtbehinderte und behinderte Menschen spielen zusammen, sie arbeiten viel „mit eigenen Biografien und eigener Emotionalität“.

Ziel: Beim Zuschauer Unbehagen und Nachdenken auslösen

Ziel ist es, mit den selbstentwickelten Theaterperformances (dies ist die vierte große Produktion) bei den Zuschauern „ein Unbehagen, ambivalente Gefühle und ein Nachdenken auszulösen“. Im aktuellen Stück sollen sie sich beispielsweise fragen „Darf ich klatschen?“, „Für wen klatsche ich?“, Ist es okay, dass ich mitbestimme, wer wie viel Geld bekommt?“, „Wer sagt, was besser ist?“ oder auch „Spielt der Behindertenbonus bei meiner Entscheidung eine Rolle“?

„Wir üben starke Kritik an der leistungsorientierten Gesellschaft“, sagt die Schauspielerin Linda Fisahn. Am Schluss bleibt die Kernfrage: Ist „Besser ist besser“ (so der Titel des Abends) ein Konzept, das den Menschen eigentlich nutzt oder eher schadet?

Eine zweite Vorstellung findet am Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr im Ringlokschuppen statt. Karten für 15/ermäßigt 8 Euro können auf ringlokschuppen.ruhr bestellt werden. Es gilt die 3G-Regelung.

