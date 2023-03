Theater in Mülheim: Wenn das Tanzen das Leben kosten kann

Mülheim. Ein Film der Regisseurin Sarvnaz Alambeigi zeigt Iraner, die verbotenerweise Tanzen. In Mülheims Theater an der Ruhr wird darüber diskutiert.

Das Leben junger Menschen im Zeichen der Unterdrückung durch das Regime in Teheran und der massiven gesellschaftlichen Unruhen ist Thema im Theater an der Ruhr. Die Filmemacherin Sarvnaz Alambeigi hat den Alltag einer Gruppe in der iranischen Hauptstadt mit der Kamera begleitet, die einen offenbar massiven Tabu-Bruch wagen: sie tanzen.

Denn seit der sogenannten Islamischen Revolution darf man im Iran nicht tanzen – selbst das Wort „Tanz“ soll verboten sein. Doch die jungen Leute stehlen sich heimlich davon, um sich das Tanzen beizubringen und im Tanz zum Ausdruck zu bringen, welche gesellschaftlichen Themen sie bewegen: zwischen Glauben, Sexualität und Feminismus.

Filmvorführung mit Diskussion startet um 16 Uhr

„1001 Nights Apart“ heißt Sarvnaz Alambeigis Film, den das Theater an der Ruhr an der Akazienallee 61 am Sonntag um 16 Uhr aufführt. Anschließend stellt sich die Regisseurin gegen 17.40 Uhr dem Publikum in einer sicher erkenntnisreichen Debatte. Der Eintritt zum Film sowie zur Diskussion ist frei.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim